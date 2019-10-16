Erdoğan'dan operasyonla ilgili bomba teklif! İşte operasyonu bitirme şartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Barış Pınarı Harekatıyla ilgili son dakika açıklamlar yaptı. Erdoğan operasyonu bitirme şartını da açıkladı. Terör örgütü, silahlarını bırakıp güvenli bölgeden çekilirse operasyon bitecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti nedeniyle AK Parti Grup Toplantısı'nı bugün yaptı ve Suriye operasyonula ilgili çok önemli açıklamlar yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada operasyonda sivillerin hedef alındığı iddialarına sert tepki gösterdi. Operasyonda 2220 km'lik alanın terörden temizlendiğini açıklayan Erdoğan operasyonu bitirmek için de şartını açıkladı ve "Bu gece silahlarını bırakıp güvenli bölgeden çıksınlar harekat biter" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Terör örgütü silahlarını bırakıp çıksın operasyon biter

Bizi arayıp teröristler adına taleplerde bulunanlara şunu söylemek isteriz madem bu kadar içli dışlısınız öyleyse size bir teklifimiz var. Hemen bu gece teröristler silahlarını malzemelerini bırakıp belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan yerde dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

O bölgeyi güvenli bölge olarak ilan ettik

Biz o bölgeyi güvenli bölge olarak ilan ettik. Bütün plan çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı proje çalışmalarını liderlere gösterdim ve anlattım. Türk Konseyi'nde de kendilerine takdim ettik. Güzel demekle olmuyor ama paraya ihtiyacımız var.

1220 kilometrekare alanı temizledik

Biz teröristleri takip ettik, sivillerden uzaklaştıklarında imha etik. Şu anda 1220 kilometrekare alanı temizledik. Türkiye sadece ve sadece teröristleri hedef alıyor. Ülkemiz Suriye'de işgal değil terör operasyonu yapıyor. Siz ne derseniz deyin biz teröriste terörist demeye devam edeceğiz. Ülkemize zarar vermek için teröristleri makamlarında ağırlayanlar bu utancı taşıyacaklar. Siz ne zaman devletlerin teröristlerle masaya oturduğunuz gördünüz. Bizden böyle bir şey beklemeyin. Bunun için arabulucu falan aramıyoruz, buna ihtiyacımız yok.

30-35 kilometre derinliğe inmeden kimse bizi durduramaz

Harekat alanındaki herhangi bir yerle ilgili kimseye söz vermedik. Barış Pınarı Harekatı'ndan önce ABD, Rusya, NATO hepsini bilgilendirdik. Haber vermeden yapmadık. Adımı da böyle attık. Münbiç-Irak sınırı arasında 30-35 kilometre derinliğe inmeden kimse bizi durduramaz.

Türk ordusu bu kadar süratle mesafe alacaklarını sanmıyorlardı

Bugün sivil kayıpları konusundaki hassasiyetlerinden dem vuranların o günlerde sesleri çıkmıyordu. Biz İdlib'de 4 milyon insanın hayatını kurtarmaya çalışırken hiç destek göremedik. Afrin'i teröristlerden temizlerken destek bir yana sürekli eleştiriye maruz kaldık. Barış Planı Harekatını yürütürken eleştiri hatta saldırı ile karşı karşıyayız. Birkaç lider Barış Pınarı Harekatını durdurmuyor. Atılan havanlarla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı. Bunlara güvenmeyin. Yarım ağızla olsa da tek kelime etmediler. Bunlar ummuyordu, Türk ordusu bu kadar süratle mesafe alacaklarını sanmıyorlardı.

Bu devran elbet dönecek

Sadece terör örgütü temsilcilerinin yönlendirmesiyle bizi itham etmeye eleştirmeye kalktılar. Hepsine gereken cevabını verdik, veriyoruz. Bu yeni karşılaştığımız bir durum değil. 15 Temmuz'da da tamamen yalnız bırakılmıştık. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını ve çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar. Ey Batı, ey Arap Ligi ey azıcık da olsa vicdan ve ahlak sahibi ülkeler hepinize sesleniyorum bu devran elbet dönecek.

Unutmayın bu dünya etme bulma dünyasıdır

Böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama yarın veya öbür gün siz de bizim gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. Başkaları da size değil terör örgütlerine kol kanat çıkacak. Teröristler kapınıza dayandığında saldırılarla vatandaşlarınız öldüğünde terör örgütü mensupları müttefik dediğiniz ülkelerde ellerini kollarını sallayarak dolaştıklarında bakalım siz nasıl davranacaksınız? Unutmayın bu dünya etme bulma dünyasıdır. Türkiye bu mücadeleyi Allah'ın izniyle başarıya ulaştırır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Ne zamandan beri NATO terör örgütüne destek veriyor?

Kendinizi güvende sandığınız sırça köşkünüz çökmeye başladığında bakalım teröristlere kol kanat germeye devam edebilecek misiniz? Teröristler canınızı yakmaya başladığında bu asil millet yanınızda olacaktır. Gelin bu mücadelede Türkiye'nin karşısında değil yanında yer alın. En azından karışmayın. NATO üyesi ülkelere sesleniyorum. PKK, YPG ne zaman örgüt üyesi oldu da benim haberim olmadı. Ne zamandan beri NATO terör örgütüne destek veriyor? Başta Amerika 30 bin TIR mühimmat destek verildi.

Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a, Bosna'ya bakın

Afrika'nın kitabında neler var? Suriye'de bizi sivil katliamı ile itham edenlere şunu söylüyorum, sivil katliamı görmek istiyorsanız Suriye'de Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a Yukarı Karabağ'a Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız bölücü terör örgütünün ülkemizde yaptığı eylemlere bakın. Türkiye bu konuda itham edilecek bir ülke değildir.

Güya ibadethaneleri vuruyormuşuz

Biz yurtiçi ve yurtdışındaki operasyonlarımızda kendi güvenlik güçlerimizin hayatı pahasına sivillerin ölmesini engellemiş bir ülkeyiz. Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler askerlerimize sırf sivil kayı olsun diye kiliseden, okuldan, hastaneden saldırıyorlar. Kiliseden sniper ile ateş ediyorlar ama biz kiliseyi vurmadık. Hep onların ortaya çıkmasını bekledik. Öyle bir dezenformasyon yaptılar ki güya ibadethaneleri vuruyormuşuz. Batı medyası bunları kullanmaya çalıştı.