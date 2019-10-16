Candaş Tolga Işık: Beşiktaş'ın parasını çalan varsa Allah belasını versin

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Candaş Tolga Işık, ''Kulüpte para çalan varsa onun Allah belasını versin'' dedi.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Beşiktaş'taki başkanlık yarışı masaya yatırıldı.

''Ben yönetici olmayacağım bunu bilin''

Beşiktaş'taki başkanlık sürecini değerlendiren Işık, ''Ben yönetici olmayacağım bunu bilin. Hem Serdal Adalı'ya hem de Ahmet Nur Çebi'ye her sohbetimde de söyledim. Gücüm yettiğince destek olurum. Aklıma ihtiyaç duyulduğunda kapım her zaman açık. Bir daha yönetici falan olmam. Çünkü benim son yaşadığım işler bana bir daha o işi kolay kolay yaptırmaz, istemem de." ifadelerini kullandı.

"Şu konuşulanlar olacak iş değil''

Ahmet Nur Çebi'yle ilgili konuşan Işık, "Şu konuşulanlar olacak iş değil. Bir kere Ahmet abinin asla yapmayacağı şeyler. Hürser bey yapsa daha makul. Fikret Orman döneminin mali konularıyla ilgili ne Ahmet abi ne de Serdal abi konuşamaz. Serdal abi son ikinci başkan, Ahmet abi de 6,5 yıllık İcra Kurulu Başkanı. Ahmet abi 'Senin dönemindeki borçlar yüzünden UEFA'ya gidemedik' derse Serdal Abi de çıkar der ki; 'Sen 6,5 yıllık ikinci başkansın, senin döneminde de bu kadar borç oldu. Sen de bunu anlat' ve anlatamazlar." dedi.

''Şu anda Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı arasında gidip geliyor''

"Beşiktaş'ın parasını kim çalmışsa ki hiç sanmıyorum, ben hiçbir yönetim kurulu üyesi arkadaşıma bunu yakıştırmam, bedelini kat ve kat ödesin.'' diyen Işık, şu ifadeleri kullandı; ''Sorgulansın ve araştırılsın. Ama ikinci başkanların birbirlerini bu şekil söylemesi birbirlerini rezil etmekten başka hiçbir şeye yaramaz. Birbirlerine de zarar verirler. O yüzden Ahmet abinin bunu söylemesi çok yanlış. Şu anda Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı arasında gidip geliyor. İsmail Ünal, zor ihtimal. Sosyal medyada muhalif kesim olduğu için Ahmet Nur Çebi'ye daha büyük bir destek var. Algısal olarak Ahmet abi sosyal medya tarafında daha önde. Ama seçim sosyal medyada değil, kongrede yapılacak. Nasıl olacağını bilemiyorum. Serdal Adalı, süreci benim gördüğümden daha iyi yönetiyor. İkisi arasında geçer.

''Allah belasını versin''

Varsa bir hırsızlık Allah belasını versin. Beşiktaş'ın bir lirasını çalanın. Bu biraz popülist bir söylem. Bu yapıda kötü yönetim tespiti yapılır.''