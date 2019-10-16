Tebessüm Kahvesi nerede Tebessüm Kahvesi'ne nasıl gidilir?

Masterchef yarışma programına ev sahipliği yapan Tebessüm Kahvesi ve down sendromlu çalışanları izleyicilerden tam not aldı. Peki güler yüzleri ile yürekleri ısıtan down sendromlu çalışanların olduğu Tebessüm Kahvesi nerede, nasıl gidilir?

Tebessüm kahvesi Üsküdar Belediyesi'nin tüm dünyaya ses getiren bir projesidir. İlk kez bir yerde Down Sendromlu kişileri çalıştıran, onları sosyal hayata kazandıran bir proje olması ile bilinmektedir. 21 Mart 2016 yılında açılan yere 10 Dowm Sendromlu çalışan alındı.

Tebessüm Kahvesi Üsküdar'da Burhan Felek köşkünün bahçesinde hizmet vermektedir. Sabah saat 08.30'da hizmete açılan kahve akşam 20.00'de kapanıyor. Dowm Sendromlu garsonlar servisleri yapıyor. Hepsi birbirinden enerjik ve misafirperver.

Gençler haftanın bir günü izinli. Sabah akşam çalışma saatleri iki vardiya şeklinde oluyor. Sabah 08.30'da gelen beş kişi öğlen 14.00'de çıkıyor. Öğlenden sonra 14.00'de gelen ikinci beş kişilik grup ise akşam 20.00'de paydos ediyor. 7 erkek 3 kız Down Sendromlu Tebessüm Kahvesi'nde çalışıyor.

Bu gençler dışında bir de Özel Eğitim Öğretmeni,işletme müdürü, 4 yardımcı personel ve 1 kasiyer Tebessüm Kahvesi'nde görevli.