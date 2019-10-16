Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden ülkelere Kurtlar Vadisi'nin repliğiyle cevap!

Barış Pınarı Harekatı 8. gününde başarıyla devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında açıklamalar yaptı. Grupta ilginç bir an yaşandır ve Erdoğan operasyon nedeniyle Türkiye'yi ekonomik açıdan tehdit edenlere Kurtlar Vadisi'nde de geçen replikle cevap verdi.

Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının büyük bir bölümünü Barış Pınarı Harekatı'na ayırdı.Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye girmesi nedeniye ekonomik yaptırımlarla tehdit eden ülkelere cevap verdi.

Kurtlar Vadisi'nde de geçen aforizma

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın da söylediği bir sözü söyleyen Cumhurbaşkanı; "Suriye'deki gelişmeler nedeniyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de diyoruz ki; 'Azdan az gider, çoktan çok gider'. Biz Çanakkale'de bir tas çorbayı paylaşan milletin çocuklarız. Onunla Çanakkale Destanı'nı yazanların çocuklarıyız. Bizde açtığınız her yaranın daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim kesilen sakalımız çok daha gür çıkar, sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz."