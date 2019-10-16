Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AK Parti grubunda asker selamı verdi

Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz?

Arap Ligi'nin Türkiye'yi kınamasına tepki gösteren Erdoğan, "Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız, şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz." dedi.