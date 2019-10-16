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Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kavgasına bomba yorum

Candaş Tolga Işık, 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan 'sicili bozuk' polemiğiyle ilgili ''Bu kadar nefrete ne gerek var. Meseleyi kan davasına çevirmek ne ya!'' ifadelerini kullandı.

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Candaş Tolga Işık, İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan 'sicili bozuk' polemiğini değerlendirdi.

''Anlamıyorum bu kadar nefrete ne gerek var''
Galatasaray Stadı'nda Koç Grubunun tesislerinin sözleşmesini feshetmesiyle ilgili konuşan Işık, ''Galatasaray stadında Koç'un tesislerinin Divan'ın kapatılması doğru şeyler mi? Galatasaray'ın o kadar parası var mı.? Fatih hocanın parası varsa versin. Anlamıyorum bu kadar nefrete ne gerek var. Koskoca kulüp başkanı koskoca Galatasaray'ın teknik direktörü. Kendi aralarındaki polemikten köklü nefret üretmek. Kime ne faydası var.?'' dedi.

''Meseleyi kan davasına çevirmek ne ya''
''Ayrıca şimdi Divan'ı almadınız oraya. Koç'un hiçbir reklamını da almayacak mısınız Galatasaray'ın hiçbir yerine.'' diyen Işık, şu ifadeleri kullandı; ''Fatih hocanın akrabaları felan Koç Üniversitesine'de gitmeyecek. Yavaş ya ne ayıp! Ne kadar yanlış işler. Benim tanıdığım Ali Koç resmi bu değil. Ali Koç'u eleştirdim, savunmuyorum ama meseleyi kan davasına çevirmek ne ya! Zaten kuş kadar sponsoru kalmış Türk futbolunun. Divan'da çalışan binlerce Fenerli var. Koç şirketlerinde çalışan binlerce Galatasaraylı var. Galatasaray yönetimi böyle bir şey yapıyorsa çok yanlış.''

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