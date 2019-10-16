Çin sıra dışı helikopterini tanıttı

Çin'de düzenlenen Havacılık Fuarı'nda "Super Great White Shark" adlı helikopter prototipi tanıtıldı. UFO'yu andıran helikopter büyük ilgi topladı.

21. yüzyıl teknolojisinden çok 1950'lerin bilim-kurgu filmlerini hatırlatan helikopterin geleceğin dijil bilgi savaşları için dizayn edildiği belirtildi.

Çin devletinin sahibi olduğu tabloid gazete Global Times tarafından helikopterin çok sayıda fotoğrafı yayınlandı.

7.6 metre uzunluğundaki "Beyaz Köpek balığı"nın yerden yüksekliği de 3 metreye yakın. İki kişilik mürettabatı taşıyabilen aracın radarda tespitinin de kolay olmadığı belirtiliyor.

Tianjin'de görücüye çıkan helikopter henüz prototip ve seri üretimi yok. Helikopterin 2020'de ilk uçuşunu yapması bekleniyor.