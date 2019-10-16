İmamoğlu seçimden önce verdiği sözü tuttu! İBB ücretsiz süt dağıtacak

Seçimden önce vaat ettiği ücretsiz süt dağıtımı projesini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Proje kapsamında 92 bin çocuğa süt ulaştırılacak." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir eve süt girmiyorsa, bir çocuk süt içemiyorsa gelişiminde eksiklik var demektir. İşte bu nedenle İstanbul'da her çocuk süt içebilsin diye İstanbul Halk Süt'ü ihtiyacı olan ailelerimizin evlatlarına ücretsiz dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Adil bir kent sözü

İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen İstanbul Halk Süt'ün tanıtım toplantısında, seçim öncesi verdikleri adil bir kent sözünü yerine getirmek için projeyi başlattıklarını söyledi.

92 bini aşkın çocuğa ulaşacaklar

Proje kapsamında, 76 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye, 92 bini aşkın çocuğa ulaşacaklarını aktaran İmamoğlu, "39 ilçenin tamamında özellikle 3-6 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileleri belirledik.

İmamoğlu, konuşmasının ardından Halk Süt ekiplerinin yeleğini giyerek dağıtım aracıyla kısa bir tur attı.