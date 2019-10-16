Meteoroloji saat verip İstanbul'u uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Güney Akdeniz ve Ege'de başlayan yağışlar etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde İstanbul'da başlayacak yağış yarın sabaha kadar devam edecek.
Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Yer yer pus ve sis olacak
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Sıcaklık 2 ila 4 derece azalacak
Hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
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Rüzgar
Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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