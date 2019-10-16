Barış Pınarı Harekatı aleyhine 'yanan askeri araç' fotoğraflarıyla manipülasyon
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, bölgede yaşanmış savaşlarda "yanan zırhlı araç ve tankların" görüldüğü fotoğrafları kullanıldı.
Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş görüntüleri manipüle etme çabası "alev içindeki, yanmış askeri araçlar ve tankların" kareleriyle devam etti.
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