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Ronaldo Messi'yi ikiye katladı! Dudak uçuklatan rakama bakın

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Instagram gelirinde Lionel Messi'yi ikiye katladı.

Futbol hayatına İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden Cristiano Ronaldo ve Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, on yıldan fazla bir süredir 'dünyanın en iyi futbolcusu' unvanını için yarış halindeler.

Bu rekabet hala tartışmaya açık halini korurken Ronaldo, Messi'yi Instagram kazancında geride bıraktı. Juventus'un yıldızı Instagram'da 38.2 milyon Sterlin'lik gelir elde etti ve Barcelona efsanesi Messi'nin önünde bu platformda en büyük kazanan oldu.

Messi paylaşımlarıya 18.7 milyon Sterlin gelir elde ederken eski İngiliz futbolcu David Beckham ise 8.6 milyon Sterlin ile üçüncü sırada yer alıyor.

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