HABER /  DÜNYA

Bulgaristan'nın Volkswagen fabrikası fırsatçılığı! İki katı para önerdiler

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurma fikrini askıya almasının ardından Bulgaristan, devlet teşviki teklifini 260 milyon euroya çıkardı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı; Almanya ve AB tarafından kınanmış, Türkiye'ye yönelik silah satışlarının durdurulması gibi önlemler açıklanmıştı.

Volkswagen, salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilgili mevcut gelişmelerin endişeyle izlendiğini ve yatırımla ilgili kararın ertelendiğini bildirmişti.

Fırsatçılık yapmaya çalışıyorlar

Alman otomotiv devi Volkswagen'in kuracağı yeni fabrika için yer arayışında Türkiye'nin en ciddi rakibi olan Bulgaristan, fabrika için vereceği devlet teşviki miktarını ikiye katladı.

Teklifi 260 milyon Euro'ya çıkardı

Başkent Sofya merkezli Bulgar Otomotivciler Birliği'nin başkanı olan Bulgaristan'ın eski cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, "Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk." diye konuştu.

“AB komisyonu ile de görüştük”

Üzerine demir yolu ve otoyol bağlantıları ile tramvay gibi altyapı eklendiğinde teklif miktarının 800 milyon euroya yükseldiğine dikkat çeken Plevneliyev, söz konusu devlet teşvik miktarı konusunda AB Komisyonu ile de görüşüldüğünü kaydetti. Plevneliyev, Türkiye'nin AB kurallarının dışına çıkarak teklifini yaptığını savundu. Plevneliyev, teklifin Volkswagen'e iletildiğini, henüz bir yanıt almadıklarını da belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump’ın gelininden Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olay sözler! Kim bu Kürtler diye...
Erdoğan'dan UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması kararına tepki
'Temas yok' davasında karar! İşte Funda Esenç'e verilen ceza
Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden ülkelere Kurtlar Vadisi'nin repliğiyle cevap!
Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kavgasına bomba yorum
Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı
ÖNCEKİ HABERLER
Vatan Partisi'nden Yargıtay'a HDP kapatılsın başvurusu
Muslera ikinci kez baba oldu
Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı
Pence Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek
Aft nasıl geçer tuz karbonat sumak ile ağız yarası aft tedavisi nasıl?
Ağız yarası Aft neden olur ilaç çare değil afta ne iyi gelir
Yorumlar