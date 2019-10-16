HABER /  GALATASARAY

Muslera ikinci kez baba oldu

Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera ikinci kez baba oldu.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

Sarı-Kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan tebrik mesajında şu ifadeler kullanıldı; İkinci çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Fernando Muslera’yla sevgili eşi Patricia Callero'yu tebrik eder, yeni doğan kızları Tiziana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz.''


İlk çocukları iki yıl önce dünyaya geldi
Galatasaray’ın kale bekçisi Fernando Muslera, model sevgilisi Patricia Callero ile Ocak 2016’da Uruguay'da evlendi. 7 Kasım 2017'de çiftin ilk çocukları Kailash dünyaya geldi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump’ın gelininden Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olay sözler! Kim bu Kürtler diye...
Erdoğan'dan UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması kararına tepki
'Temas yok' davasında karar! İşte Funda Esenç'e verilen ceza
Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden ülkelere Kurtlar Vadisi'nin repliğiyle cevap!
Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kavgasına bomba yorum
Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı
Pence Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek
Aft nasıl geçer tuz karbonat sumak ile ağız yarası aft tedavisi nasıl?
Quaresma'dan asker selamı yorumu!
SSK emeklisi ne kadar maaş alır 2019 emekli maaş hesaplaması
Demet Akalın'la konuşan Erdoğan İnanamıyorum deyip çok şaşırmış
Yorumlar