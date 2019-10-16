Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera ikinci kez baba oldu.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

Sarı-Kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan tebrik mesajında şu ifadeler kullanıldı; İkinci çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Fernando Muslera’yla sevgili eşi Patricia Callero'yu tebrik eder, yeni doğan kızları Tiziana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz.''

İkinci çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Fernando Muslera’yla sevgili eşi Patricia Callero'yu tebrik eder, yeni doğan kızları Tiziana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. 🍼💛❤



Felicidades en la llegada de su preciosa bebita! @1_Muslera_25 pic.twitter.com/aofslNWQgS — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 16, 2019



İlk çocukları iki yıl önce dünyaya geldi

Galatasaray’ın kale bekçisi Fernando Muslera, model sevgilisi Patricia Callero ile Ocak 2016’da Uruguay'da evlendi. 7 Kasım 2017'de çiftin ilk çocukları Kailash dünyaya geldi.