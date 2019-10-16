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Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig'de 8'inci hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Haftanın açılış karşılaşması olan Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçında Ali Palabıyık görev yapacak. Lider Aytemiz Alanyaspor'un evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8'inci haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma

20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor (Ali Palabıyık)

19 Ekim Cumartesi

15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Abdülkadir Bitigen)

17.30 Trabzonspor - Gaziantep FK (Özgür Yankaya)

17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

20.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Ali Şansalan)

20 Ekim Pazar

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)

19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)

21 Ekim Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

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