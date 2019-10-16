HABER /  POLİTİKA

Vatan Partisi'nden Yargıtay'a HDP kapatılsın başvurusu

Vatan Partisi, "terör faaliyetlerinin odağı haline geldiği" iddiasıyla Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Partisi adına bugün başvuru yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili taleplerini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki ilgili makama ilettiklerini söyledi.

Geçmiş dönemde aynı taleple 3 ayrı başvuru daha yaptıklarını hatırlatan Senem, HDP'yi, "Barış Pınarı Harekatı'na karşı karalama kampanyasının odağında bulunan bir parti" sözleriyle eleştirdi.

'Rojava devrimi' diye laflar ediliyor

HDP'nin, aynı zamanda "terör örgütünün bir yan kuruluşu, bir siyasi organizasyonu olarak Türkiye siyasi hayatında her türlü suçu işleyen bir örgüt" görünümünde olduğunu savunan Senem, "HDP'li milletvekilleri Barış Pınarı Harekatı için 'işgale, işgal deriz' diyorlar. 'Rojava devrimi' diye laflar ediliyor. Amerika'nın askeri pozisyonundaki PKK'nın yanında olduklarını açık beyan ediyorlar ve PKK'nın kazanacağını söylüyorlar." dedi.

Ne kadar oy alırsa alsın kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur

Çok sayıda HDP'li hakkındaki hukuki sürecin devam ettiğine dikkati çeken Senem, şunları kaydetti:

"Böyle bir parti olabilir mi? Böyle bir partinin yasallığını sürdürmesi doğru olabilir mi? Bu partiye hazineden her yıl 92 milyon lira para ödenebilir mi? Hem bu milletin vergilerinden alınan paralarla beslenecek hem de bu devletin, bu milletin aleyhine terör faaliyetlerinin odağı haline gelecek. Böyle bir partinin yasal olarak parlamentoda bulunması asla doğru değildir, yasalara aykırıdır. 'Şu kadar oy aldılar' deniliyor. Ne kadar oy alırsa alsın kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump’ın gelininden Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olay sözler! Kim bu Kürtler diye...
Erdoğan'dan UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması kararına tepki
'Temas yok' davasında karar! İşte Funda Esenç'e verilen ceza
Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden ülkelere Kurtlar Vadisi'nin repliğiyle cevap!
Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kavgasına bomba yorum
Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı
ÖNCEKİ HABERLER
Muslera ikinci kez baba oldu
Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı
Pence Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek
Aft nasıl geçer tuz karbonat sumak ile ağız yarası aft tedavisi nasıl?
Quaresma'dan asker selamı yorumu!
Çalışan anneye kreş yardımı başvuru sayfası TC ile giriş ekranı
Yorumlar 2 yorum