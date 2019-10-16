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Messi 6'ncı kez Altın Ayakkabı'nın sahibi

Demirören Haber Ajansı

Lionel Messi, Avrupa'da yılın en golcü ismine verilen Altın Ayakkabı ödülünü 6'ncı kez kazandı.

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi geçtiğimiz sezon oynadığı 50 maçta gösterdiği 51 gol 22 asistlik performansı ile bu ödüle hak kazanmış oldu. Arjantinli yıldız ayrıca Altın Ayakkabı'yı 6 farklı sezonda da kazanan tarihteki ilk futbolcu unvanını elde etti. 

32 yaşındaki yıldız oyuncu bundan önceki 5 ödüle 2009-2010'da 34, 2011-2012'de 50, 2012-2013'te 46, 2016-2017'de 37, 2017-2018'de 34 ve 2018-2019'da 36 gol atarak sahip olmuştu.

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