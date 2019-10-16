Harekatta geri adım atılmaması Pompeo'yu çıldırttı! Skandal Erdoğan açıklaması

SURİYE 'de Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen dünyanın gözü önünde terör örgütüne silah yardımı yapan ve TSK'nın ilerleyişini durduramayan ABD'den küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD'nin savaş yanlısı bakanı Mike Pompeo 'bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur' dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetleri ile ülkemize tehdit unsuru oluşturan YPG'nin temizlenmesi ve buraları güvenli bölge yapıp mültecileri yerleştirme noktasında başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD-Türkiye ilişkileri yeni bir çalkantılı döneme girildi. ABD yönetimi Türkiye'ye karşı bir dizi yaptırım kararı aldı.

Öte yandan Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmaya ikna etmek için Ankara yoluna gönderdiği Pompeo, Fox Business Network'e son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

'ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil'

Pompeo 'ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Türkiye'yi bu tür davranışlara girme kapasitesinden mahrum bırakmak' dedi.

''Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur''

Pompeo şu skandal ifadelere imza attı;