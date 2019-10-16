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YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı Cizre'de yaralılar var

Anadolu Ajansı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kızıltepe'de dün 2 sivil şehit olmuştu

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik havan ve roketatarla düzenlenen saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

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