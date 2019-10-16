DÜNYA

Deyrizorlu Araplar YPG/PKK'yla savaştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'da işgal ettiği bölgede bazı Arap savaşçıları zorla Rasulayn ve Tel Abyad'a götürmek istemesi üzerine çatışma çıktı.

YPG/PKK, Deyrizor'un kuzey ve doğu kırsalından SDG adı altında görünen bin Arap savaşçıyı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Rasulayn ve Tel Abyad'a sevk etmek istedi.

Teröristlerin aşiret mensubu savaşçıları almaya gelmesi üzerine, şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda, götürülmek istenen Araplardan 10 kişi yaralandı.

Halihazırda bölgede sükunet hakim.

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı, terörden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'ın kırsal kesimlerindeki operasyonlarla sürüyor.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti. O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

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