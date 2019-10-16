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Serdar Ali Çelikler'den Radamel Falcao iddiası

Serdar Ali Çelikler, 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Radamel Falcao'nun uzun süredir devam eden sakatlığıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'nun sakatlığı gündeme geldi.

''Falcao niye oynamıyor abi?''
Konuyla ilgili konuşan Çelikler, ''Falcao niye oynamıyor abi? Sivasspor maçında yok. Salonda çalıştı. Bunu sorgulamayacak mıyız? Sivas maçında yok diye bir şey okudum. Real Madrid maçında zor. Milli Takım'a gitmiyor. Bizim bunu sormamız ve öğrenmemiz lazım. Ankara'da tendonunda ağrı var diye götürülmedi. Fenerbahçe ve PSG açında oynadı. Pazar gitmedi ama ondan sonra milli ara girdi. Çok enterasan bunu sorgulamak lazım.

''Beşiktaş yıllar evvel İspanya'dan bir stopere gidiyor''
Şimdi bakın Beşiktaş yıllar evvel İspanya'dan bir stopere gidiyor. Adam diyor ki 'Benim dizim şişiyor. Kronik sakatlığım var. Çarşamba, Pazar oynarım bir dahaki Çarşamba oynamam. Bunu bilin'. Beşiktaş 'tamam' diyor. Sonra anlaşamıyorlar almıyorlar. 

''Falcao'da da böyle bir durum mu var''
Acaba Falcao'da da böyle bir durum mu var. Geçen sene Monaco'da 38 maç oynamış ama Avrupa'da yoklardı. 38 maçın 31 tanesinde 11'de başlamış. Bir önceki yıl bu kadar maçı yok. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bunu da birinin bize lütfen açıklamasını bekliyorum.''

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