Hıncal Uluş'tan Şenol Güneş açıklaması "Hoca felan değil"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takımın puanı da 19'a yükselirken Türkiye grup liderliğini korudu ve kritik bir avantajın sahibi oldu.

Karşılaşmayı A Spor'da yayınlanan 90'a programında yorumlayan Hıncal Uluç, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili olarak flaş yorumlar yaptı ve çarpıcı bir öneride bulundu.

"O teknik direktör Türkiye'de yok"

Şenol Güneş'i yerden yere vuran Uluç, "Milli takıma teknik direktör lazım derken, o teknik direktör Türkiye'de yok. Neden? Çünkü işler iyi giderken bir takımın teknik direktöre ihtiyacı yoktur. İşler kötü giderken teknik direktörlük devreye girer. Takım hocasına başından beri güveniyorsa, 'Şimdi bir şey yapacak, biz bu sıkıntıyı atlatacağız.' der. Şenol Güneş bu adam değil." dedi.

"Tecrübesiz adama oyuncu güvenmez"

"Türkiye'deki bütün antrenörlere baktım, Fatih Terim değil.'' diyen Uluç, ''Türkiye'de EURO 2020'de Türk takımına güven verecek hoca yok. İyi hocalar var, tecrübesiz. Tecrübesiz adama milli oyuncu, hele dışarıdan gelenler, hiç güvenmez. Benim milli takımı EURO 2020'ye götürecek saygın bir yabancı hoca lazım. Şenol Güneş'le başarılı olamayız." şeklinde konuştu.

"Mustafa Denizli'yi biz yıprattık"

Hıncal Uluç, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Fatih Terim kendini tüketti, Mustafa Denizli'yi de Türk medyası olarak biz yıprattık. Mustafa Denizli'nin nasıl bir hoca olduğunu merak edenler gitsinler, İran'daki gelişimini yakından izlesinler. Tractor'ü nereden aldı, nereye getirdi, şimdi nasıl top oynuyor, lütfen izlesin."