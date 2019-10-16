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Müge Anlı'da Mustafa Celep’in DNA sonucu açıklandı babası bakın kim çıktı

Müge Anlı'nın programında Mustafa Celep'in DNA sonucu açıklandı babası bakın kim çıktı.

Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk babası Mustafa Celep, Müge Anlı'nın programına Biyolojik babasını aramaya geldi. Mustafa beyin DNA sonucu açıklandı.

7 Ekim Müge Anlı canlı yayınına katılan ve 10 yaşından beri sokakta kaldığını söyleyen Mustafa Celep'in hayat hikayesi herkesi çok şaşırttı. Mustafa bey annesinin iki kardeş ile birlikte olması sebebi ile hangisinin babası hangisinin amcası olduğunu öğrenmek istediğini söyledi.

Mustafa Celep'in babasının DNA sonucuna göre kim olduğu ortaya çıktı. Mustafa Celep'in babasının Suat Arslan olduğu ortaya çıktı.

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