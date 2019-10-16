GÜNCEL

Yurttaki öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Malatya'da, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) barınan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yurtlardaki odaların ışıklarıyla "Barış" yazısı oluşturdu.

Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte, binadaki odaların ışıklarıyla koreografi yapıldı. Odaların ışıklarıyla "Barış" yazısı oluşturan öğrenciler asker selamı eşliğinde, İstiklal Marşı ile Gündoğdu Marşı'nı okudu.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin askerlerin yanında olduklarını göstermek istediğini söyledi.

Güzel bir etkinlik olduğunu aktaran Kayhan, "Ordumuz zalimin karşısında, mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu her zaman göstermiştir. Bugün dünya tersini söylese de biz biliyoruz ki ordumuz bu Barış Pınarı Harekatı'nda mazlumun yanında olduğunu bir kez daha ifade edecek. Öğrencilerimiz de kendi imkanlarıyla bunu ortaya koydu." şeklinde konuştu.

Kayhan'ın konuşmasının ardından öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla şiirler okudu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beyaz Saray'da Türkiye gündemli kritik toplantı! Üst düzey isimler Trump ile görüşecek
Ankara'da dikkat çeken PKK operasyonu! Emniyet harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir'e suç duyurusunda bulundu
Vicdanına kurban! F-16 pilotumuz mühimmat atmıyorum deyip üsse geri döndü
Nihat Kahveci: UEFA'nın yaptığına gülüyorum
Trump'ın avukatından Fetullah Gülen sürprizi Washington Post yazdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadın 68. bölüm fragmanı
Çocuk 6. bölüm 2. fragmanı
16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangisi 40 il listeye girdi
Aşk Ağlatır 7. bölüm fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 18. bölüm fragmanı
'Tek başıma yatıyorum' diyen Demet Akalın'dan bomba Okan Kurt itirafı
Bir Aile Hikayesi 18. bölüm fragmanı final
2020 Kurban bayramı hangi ay başlıyor?