MEDYA

Çocuk 6. bölüm 2. fragmanı

Çocuk dizisi 6. yeni bölümüyle 21 Ekim 2019 Pazartesi akşamı Star'da olacak. Çocuk'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çocuk 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çocuk'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Çocuk 21 Ekim 2019 Pazartesi akşamı Star'da...

Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye… Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça, kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken; varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını 'Efe' koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da kahvehaneye saldırı! Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Merkel'den Türkiye'ye "harekâta son verin" çağrısı
Fransız televizyonu, Türk futbolcuların asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması
Kemal Öztürk ABD'li yetkilinin sorusuna böyle cevap vermiş
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aşk Ağlatır 7. bölüm fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 18. bölüm fragmanı
'Tek başıma yatıyorum' diyen Demet Akalın'dan bomba Okan Kurt itirafı
Bir Aile Hikayesi 18. bölüm fragmanı final
Kalk Gidelim 82. bölüm 2. fragmanı
2020 Kurban bayramı hangi ay başlıyor?
Hercai 17. bölüm 2. fragmanı
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?