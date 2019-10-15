GÜNCEL

Beyaz Saray yetkilisi Kemal Öztürk'e ne sordu?

Beyaz Saray yetkilisi Kemal Öztürk'e ne sordu?

Beyaz Saray yetkilisi Kemal Öztürk'e ne sordu?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AFP: ABD Başkan Yardımcısı Pence 24 saat içinde Türkiye için yola çıkacak
Şehit Bozbıyık'ın naaşı Kırıkkale'ye getirildi
Bursa Valiliği duyurdu! 1 Kasım'dan itibaren yasak
Brezilya'da 7 katlı bina çöktü
Hulusi Akar Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Belçika'da asker selamı veren Türk kulübüne soruşturma
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (15 Ekim 2019)
PKK/YPG'li terörist masum çocuğu kurşuna dizdi
'Tek başıma yatıyorum' diyen Demet Akalın'dan bomba Okan Kurt itirafı
Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede
Teslim olan YPG'li teröristten itiraflar
2020 Kurban bayramı hangi ay başlıyor?
Bitki örtüsü yangını korkuttu
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?