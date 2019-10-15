SON DAKİKA
Türkiye'nin YPG'ye karşı başlatmış olduğu operasyon nedeniyle ABD ve koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi Haberin devamı.
GÜNCEL

Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı! Şehitler ve çok sayıda yaralı var

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinden bir son dakika saldırı haberi geldi. Türkiye'nin Suriye operasyonu 7. gününde başarıyla devam ederken YPG Kızıltepe ilçesine havan mermisiyle saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi şehit oldu. 12 kişi ise yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Havanlı saldırı düzenlendi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
UEFA'dan Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma
ABD ve koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildiğini duyurdu
Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması
Düşürülen 13 bin doları sahibine teslim etti
Enver Cenk Şahin'e bir destek de Başakşehir'den geldi
Fikret Orman: Bağıranlara değil, suskun kalanlara daha çok kırgınım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Demet Akalın'dan bomba Okan Kurt'la yeniden evlenmeyeceğini açıkladı
Suudi bandosu Rus marşını çalamadı
2020 Kurban bayramı hangi ay başlıyor?
Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü
Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?
Tel Abyadlılar terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı
Deprem fay hattı sorgulama AFAD fay hattı nereden geçiyor