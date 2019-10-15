Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı! Şehitler ve çok sayıda yaralı var
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinden bir son dakika saldırı haberi geldi. Türkiye'nin Suriye operasyonu 7. gününde başarıyla devam ederken YPG Kızıltepe ilçesine havan mermisiyle saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi şehit oldu. 12 kişi ise yaralandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Havanlı saldırı düzenlendi
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.