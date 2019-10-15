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Tel Abyadlılar terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinden ayrılan siviller evlerine dönmeye başladı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezi teröristlerden temizlenmişti.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sırada, geçici olarak güvenli bölgelere giden siviller de evlerine geri dönüyor.

AA, dün Tel Abyad'dan yaptığı canlı yayında teröristlerin tahakkümünde 4,5 yıl geçiren Tel Abyad halkının günlük yaşamını sürdürdüğünü, sükunet ve güven ortamının hakim olduğunu görüntülemişti.

- Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

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