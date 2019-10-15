Denizde kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 9.30 sıralarında Haliç metrosu Köprüsü Karaköy kısmında güvenlik görevlileri deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadın olduğunu fark etti. Görevliler, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi karaya çıkardı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.