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Merih Demiral milli formayı yerden alıp 3 kere öpüp alnına koydu

Merih Demiral, Fransa maçında yırtılan formasını değiştirirken yere düşürdü. Merih, formayı yerden alıp 3 kere öpüp alnına koyduktan sonra giydi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Formayı yerden alıp 3 kere öpüp alnına koydu
Karşılaşmaya damgasını vuran isimlerden birisi de Merih Demiral'dı. Özellikle savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan Merih Demiral'ın bir ara forması yırtıldı. Formasını değiştirmek isteyen Merih, büyük bir talihsizlik yaşadı ve formasını yere düşürdü. Merih Demiral, Fransa maçında yırtılan formasını değiştirirken yere düşürdü. Merih, formayı yerden alıp 3 kere öpüp alnına koyduktan sonra giydi.

Sosyal medyada çok konuşuldu
Merih Demiral'ın bu hareketi tüm Türkiye tarafından büyük takdirle karşılandı. Özellikle sosyal medya Merih Demiral'ın bu videosunu konuştu. Millilerimiz maçın ardından Stade De France'ta taraftarlarımızla birlikte üçlü çekmeyi ihtimal etmedi.

Asker selamlı fotoğrafı beğenip geri çekmişlerd
Hatırlanacağı gibi Türk asıllı ALman futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can, Türkiye'nin asker selamlı fotoğrafını beğenip geri çekmişlerdi. 

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