GÜNCEL

ABD televizyonu Türkiye'yi kötülerken rezil oldu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, ABD'li haber kanalı ABC, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayımladı.

Anadolu Ajansı

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğraf ve videoları, manipülasyon, dezenformasyon için kullanma çabaları aynı şekilde devam ediyor. Son olarak, Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı video görüntülerini, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etti.

Alt bantta, "Suriye'de kıyım" yazılı haberi aktaran sunucu, "Burada yer alan görüntülerde, Türk ordusunun Suriye'nin bir sınır kasabasında Kürt sivilleri bombaladığı görülüyor. Türkiye'nin desteklediği savaşçıların, Amerikan müttefiki olarak DEAŞ'a karşı savaşan Kürtlere karşı korkunç zulüm uyguladığına ilişkin haberler geliyor" ifadesini kullandı.

Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleşen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği anlaşıldı. Televizyon kanalının görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 4 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Federica Mogherini: Türkiye-AB ilişkileri siyah-beyaz değil
Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi
Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu
Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Genelkurmay Başkanı Güler'den kritik görüşme
Faik Tütüncüoğlu CHP'den ihraç edildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Münbiç operasyonu başladı
HDP'li Osman Baydemir'den Cumurbaşkanı Erdoğan'a alçak sözler
Özlem Gültekin kimdir Erhan Çelik'in eşi aşiret kızı çıktı mesleği ise şaşırttı
Azerin’den Mehmetçik için duygulandıran mesaj
İrlanda'da cenaze töreninde tabuttan gelen sesleri duyunca...
29 Ekim şiirleri 3 kıtalık kısa 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk İş Konseyi toplantısında konuştu
30 Ekim tatil mi 2019 29 Ekim ertesi gün okul var mı?