Münbiç operasyonu başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç'e ilerliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından Suriye Milli Ordusu, Münbiç için operasyonun başladığını açıkladı.
Sınırda operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve SMO birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Münbiç'e doğru harekete geçti. Sınırı geçen TSK ve SMO, Münbiç merkeze yaklaştı. Bölgeden çatışma sesleri duyulmaya başladı.