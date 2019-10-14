DÜNYA

İrlanda'da cenaze töreninde tabuttan gelen sesleri duyunca...

İrlanda'da Shay Bradley isimli bir vatandaş cenaze töreni sırasında ölmeden bıraktığı mesajıyla herkesi kırdı geçirdi.

Shay Bradley isimli adam ölmeden önce bir ses kaydı bırakarak cenazesine gelenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Dailymail'de yer alan habere göre, uzun süren tedavinin ardından Bradley yaşamını yitirdi. Sevenleri onu son yolculuğuna uğurlamak için cenaze törenine geldi. Ancak tabuttan gelen seslerle hüzünlü hava yerini birden kahkahalara bıraktı. Çünkü Bradley ölmeden önce bir ses kaydı bırakmıştı.

Kızı bu ses kaydını tabuta koydu ve 'oynat' tuşuna bastı. Şarkıyla birlikte Bradley'in "Herkese merhaba, son kez hoşça kalın demek istedim. Hey çıkarın beni buradan, ben neredeyim?. Orda mısınız, sesimi duyuyor musunuz?, burası çok karanlık, lütfen" diyen esprili sesi duyuldu. Bradley'nin kızı o anları 'İnanılmaz biriydi, insanları güldürmeyi çok severdi." notuyla sosyal medyada yayınladı. Görüntüler birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. İşte o anlar...

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