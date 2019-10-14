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Bakan Akar 'Fotoğrafladık' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, siyasi parti liderlerine gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında harekatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akar açıklamasında "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yer alan ve sınırlarına yönelik tehdit oluşturan terör gruplarını hedef aldığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. 

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın genel başkanın görüşlerini dinledik sorularını cevaplandırmaya çalıştık. Masa üstündeki ittifaka uygun bir şekilde bir çözüm için uzun süre çalıştık ama bu ABD’yle çözüm olmayınca harekete geçtik. Resulayn ve Tel Abyad kontrolümüz altında. DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var bu hapishane ile ilgili de biz elimizden geleni yapmakta gayretliyiz. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı DEAŞ hapishanesi onu da gittiğimiz zaman PYD tarafından boşaltıldığını gördük. Bunu da fotoğrafladık.

Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün siyasi partilere ziyarette bulunuyor.

Akar, partilere başarıyla devam eden harekat ile ilgili bilgi verecek. 

İLK ZİYARET İYİ PARTİ'YE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

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