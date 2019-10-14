Adalet Bakanı Gül: "Bu mücadele meşru bir müdafadır, doğal bir haktır"

Fransa'da Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüşen Gül gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürdürdüğünü dile getirerek "Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçtedir, Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir. Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır." diye konuştu.

Gül, "Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir ve bu operasyondaki temel hedefimiz terör unsurlarına karşıdır." dedi.