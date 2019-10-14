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Erdoğan’ın danışmanının YPG’yi savunan ABD’li spikerle çok konuşulacak tartışması

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye karşı başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” 6’ıncı gününe girdi...

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye karşı başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” 6’ıncı gününe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, dün İngiliz Channel 4 News kanalına konuk olmasının ardından bu kez de Trump yanlısı Fox News’e konuk oldu.

Aybet, programda YPG’yi savunan ve Türkiye’nin operasyonuna karşı çıkan ABD’li spikerin iddialarına karşı cevaplarıyla dikkat çekti.

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