GÜNCEL

Van'da gasp edilen malzamaleri paylaşamayan şahıslar, polisin önünde çatıştı

Van’da gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayınca birbirini vuran şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2019 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı otomobil içerisinde M.N.T., B.A., C.Y., yaya A.B., S.Ö. isimli şahıslar arasında meydana gelen “Ateşli Silahla Yaralama” olayında araçta bulunan C.Y. ve yaya S.Ö. isimli şahıslar yaralandı. Bu olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışma sonucunda; M.N.T., B.A., A.B. ve E.Ş. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst, araç ve olay yerinde yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek, 11 adet kovan, 1 adet çekirdek ele geçirildi. Şüpheliler, gasp ettikleri malzemelerin paylaşımından dolayı aralarında anlaşmazlık bulunduğunu beyan etmişlerdir. Gözaltına alınan M.N.T., B.A., A.B. ve E.Ş. isimli 4 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca E.Ş. ve A.B. Adli Kontrol Şartıyla Serbest kalırken, M.N.T., B.A. ise tutuklandı. Ateşli silahla yaralanan C.Y. ve S.Ö. isimli şahısların tedavileri devam ediyor” denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Van
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten çarpıcı Türkiye açıklaması
''Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" diyen Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma
Fransızların paçası tutuştu! Burak Yılmaz'dan korkuyorlar
Suriye ordusu yerleşti! Haseke ve Kamışlı'daki devlet kurumlarında Suriye bayrağı çekildi
Kredi borcu olan vatandaşlar dikkat! Yeniden yapılandırma başlıyor
Erdoğan'ın danışmanı ile Fox News spikeri arasında hararetli Suriye tartışması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan’ın danışmanının YPG’yi savunan ABD’li spikerle çok konuşulacak tartışması
Yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi
Magnum çekiliş sonuçları hangi gazetede yayımlanacak ne zaman?
Bakan Akar 'Fotoğrafladık' diyerek duyurdu
17 ayrı suçtan aranan kapkaççı yakalandı
AÖL 1. dönem sınavı ders ekle/sil ne zaman yapılacak
Terör örgütünden bayrak oyunu
ALES 3 sınavı ne zaman ÖSYM kaç soru çıkacak kaç dakika?