HDP'li Osman Baydemir'den Cumurbaşkanı Erdoğan'a alçak sözler

Barış Pınarı Harekatı HDP'li Osman Baydemir'in ayarını bozdu. İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan Baydemir, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralar attı.

İngilizce konuşan Baydemir, "Terörist kim diktatör kim?" diye sordu, terör örgütü YPG yandaşları da "Erdoğan" yanıtını verdi.

Kürt kasabalarının tahrip edildiğini savunan Baydemir iftiralarını sürdürerek çocukların, kadınların ve sivillerin öldürüldüğünü iddia etti.

Soykırım iddiası küstahlığı

Baydemir, ayrıca sözde Ermeni soykırımının bugün Suriye'de Kürtlere karşı uygulandığını söylemesi büyük tepki çekti.