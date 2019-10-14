HDP'li Osman Baydemir'den Cumurbaşkanı Erdoğan'a alçak sözler
Suriye'de terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı HDP'li Osman Baydemir'i çıldırttı. İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan HDP'li Osman Baydemir iyice çirkinleşti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haraketler yağdırdı.
Barış Pınarı Harekatı HDP'li Osman Baydemir'in ayarını bozdu. İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan Baydemir, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralar attı.
İngilizce konuşan Baydemir, "Terörist kim diktatör kim?" diye sordu, terör örgütü YPG yandaşları da "Erdoğan" yanıtını verdi.
Kürt kasabalarının tahrip edildiğini savunan Baydemir iftiralarını sürdürerek çocukların, kadınların ve sivillerin öldürüldüğünü iddia etti.
Soykırım iddiası küstahlığı
Baydemir, ayrıca sözde Ermeni soykırımının bugün Suriye'de Kürtlere karşı uygulandığını söylemesi büyük tepki çekti.