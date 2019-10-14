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Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa’ya sevkıyatı sürüyor

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya geçişleri sürüyor.

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.

Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve TIR'lar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği bildirildi.

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