YEREL

60 saniyede bugün (14 Ekim 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

14 Ekim 2019 Pazartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
İranlı vekilden mecliste PYD/PKK tepkisi
ABD askerleri Haseke'den de çekildi
Türkiye'den Avrupa Birliğine sert tepki
İstanbul'da terör örgütü propagandası yapan 9 kişi tutuklandı
Federica Mogherini: Türkiye-AB ilişkileri siyah-beyaz değil
Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD televizyonu Türkiye'yi kötülerken rezil oldu
Münbiç operasyonu başladı
Özlem Gültekin kimdir Erhan Çelik'in eşi aşiret kızı çıktı mesleği ise şaşırttı
HDP'li Osman Baydemir'den Cumurbaşkanı Erdoğan'a alçak sözler
Azerin’den Mehmetçik için duygulandıran mesaj
29 Ekim şiirleri 3 kıtalık kısa 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri
İrlanda'da cenaze töreninde tabuttan gelen sesleri duyunca...
30 Ekim tatil mi 2019 29 Ekim ertesi gün okul var mı?