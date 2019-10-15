MEDYA

Yasak Elma 53. bölüm 2. fragmanı

Yasak Elma dizisi 53. yeni bölümüyle 21 Ekim 2019 Pazartesi akşamı FOX'ta olacak. Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Yasak Elma 53. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 21 Ekim 2019 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş Fransız muhabire ayar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Yavuz'un sözleri Mehmet Metiner'i kızdırdı
Ekrem İmamoğlu talimat verdi! Otobüslerde yeni dönem başlıyor
Fransa Türkiye maçı golleri ve geniş özeti
ABD askerleri Haseke'den de çekildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çukur 72. bölüm fragmanı: 3. sezon 5. bölüm
Zalim İstanbul 15. bölüm 2. fragmanı
Özlem Gültekin kimdir Erhan Çelik'in eşi aşiret kızı çıktı mesleği ise şaşırttı
Arka Sokaklar 527. bölüm 2. fragmanı
Şampiyon 6. bölüm 2. fragmanı
29 Ekim şiirleri 3 kıtalık kısa 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri
Benim Adım Melek 4. bölüm 2. fragmanı
30 Ekim tatil mi 2019 29 Ekim ertesi gün okul var mı?