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Ahmet Yavuz'un sözleri Mehmet Metiner'i kızdırdı

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ile Mehmet Metiner; CNN Türk'te Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı tartıştı. Yavuz'un Suriye rejimiyle ilgili sözleri Mehmet Metiner'in tepkisine neden oldu.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un Suriye'deki rejimle ilgili sözleri Mehmet Metiner'i kızdırdı. Türkiye'nin rejim ihraç eden bir ülke olmadığını söyleyen Metiner, generallerin MGK toplantılarında cumhurbaşkanını, başbakanı azarladığı dönemlerin geride kaldığını söyledi. Yavuz ise AK Parti'yi yeni vesayet sistemi oluşturmakla suçladı.

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