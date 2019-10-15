Meral Akşener partisinin grup toplantısında asker selamı verdi

Akşener, Erdoğan’a seslendi: Sözlerinize son derece dikkat etmeniz gerekir

Türkiye'nin iyi ve cesur insanları elbette terörün karşısında duracaktır. Buradan sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Böyle bir dönemde makamınız gereği sözlerinize son derece dikkat etmeniz gerekir. Mehmetçik hareketteyken size düşen farklılıkları körüklemek değil, ortaklıkları güçlendirmektir. Harekat sürerken, ‘Millet İttifakı dağılmalıdır' şeklinde konuşmak makamınıza yakışmaz.

Bu vatan, atamızın gençlere emanetidir. Bizim gençlerimiz mirasına sahip çıkıyor. Biz siyasetçilerin doğru siyaset yapmalarının sorumluluğu büyüktür. Daha önce devleti hendeklerden çıkarıp alan Türk ordusu şimdi de devleti yanlış dış politikalardan alıp çıkarmaya çalışıyor. Burdan Türk ordusunu, Türk gençlerini selamlıyorum. Akşener, sonrasında asker selamı verdi

‘İki devlet dışında operasyona destek veren yok’

İletişim Başkanlığı var, lobi faaliyetleri var ama iki devlet dışında operasyona destek veren yok. Türkiye ilk kez sınır ötesi harekat yapmıyor. Daha önce de çok sayıda operasyon yapıldı, yapılmaya devam edilecek. Ancak hiçbir operasyonda bu kadar yanlık kalmadık. Erdoğan'ın dostları yalnız bıraktı. Oturduğu makamı 1974'teki barış harekatına borçlu olan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bile harekata karşı çıktı. İşe iletişim ve diplomasiden başlamanız lazım Sayın Erdoğan. İki yıldır Fırat'ın doğusuna harekat yapacağız dediniz anlamıyorlar diyorsanız. Anlamıyorlarsa anlatmanız lazım Sayın Erdoğan. Devletin amacı derdini milletine ve dünyaya net bir şekilde anlatmaktır

‘Türkiye’nin milli menfaatleriyle kumar oynandı’

Devletin görevi derdini amacını milletine ve dünyaya net ve duru bir biçimde anlatabilmektir. Ama dünyayı haklılığımıza ikna etmekle sorumlu olan dışişleri bakanımız üniforma ile şov yaparsa derdinizi anlatamazsınız. Harekât başladıktan sonra ikan etmeye başlarsanız yalnız kalırsınız. Türkiye’nin tarihten gelen bir dış politika stratejisi vardı. Bu stratejisinin ağırlık merkezi Orta Doğu değildi. Daha dengeliydi. Statükonun korunması ile çatışma hallerinde tarafsızlık benimseniyordu. Türkiye’yi bu duruma getiren strateji değişikliğidir. Türkiye’nin milli menfaatleriyle kumar oynandı

Suriye’nin toprak bütünlüğü için Suriye devletine karşı Suriyeyi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Bu cümle ne kadar tutarlıysa son 10 yıldır yürütülen Suriye politikası da o kadar tutarlıdır. Sonuçlarını da hep beraber yaşıyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğü için Suriye devleti ile birlikte Suriye’yi parçalayanlarla birlikte hareket etmek olmalıydı

‘Erdoğan’a soruyorum, milletimizi ekonomik yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız?’

Barış Pınarı Harekatı’na paralel olarak PKK ile bir müzakere mi planlanıyor? Erdoğan’ı uyarıyorum. Dostunuz Trump, kuvvetler ayrımının gayet güçlü olduğu bir ülkenin başkanı. Kendisine yönelik bir azil süreci olduğu gibi önünde seçimler var. Politikamızı Trump’ın seçim malzemesine alet etmeyin. Erdoğan’a soruyorum, milletimizi ekonomik yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız?

Kaddafi’ye yönelik operasyonda figüran yapıldık. IŞİD’in en çok canını yaktığı ülkelerden biriyiz ama dünyada arkamızdan IŞİD’le iş birliği yaptığımız dedikodusu yayılıyor

Demokratik mekanizmaları yeniden çalıştırın. Devleti kuran TBMM’yi yeniden işlevsel hale getirin. Milli menfaatlerimiz çerçevesinde yakalanan birlik ve beraberliğin siyasi çıkarlarla istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. Devletin işini parti hizmetinden her zaman ayrı tuttuk