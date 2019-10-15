Demet Akalın'dan bomba Okan Kurt'la yeniden evlenmeyeceğini açıkladı

Okan Kurt'un şirketinin geçtiğimiz yıl iflas ettiği söylentisinin ardından Demet Akalın'la taşındıkları yeni evlerine haciz gelmişti. Kurt ve Akalın ikilisi, bu sebeple 6.5 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Bir süre ayrı kalan ikilinin gizlice görüştükleri ortaya çıkmış ve en sonunda da barıştıkları gün yüzüne çıkmıştı. Şimdilerde Okan Kurt'u 'sevgili' olarak gören Demet Akalın, bugün katıldığı Tv8'deki Gel Konuşalım programında eski eşi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurt ile yeniden evlenmeyeceğini kesin bir dille söyleyen Demet Akalın, bu şekilde her şeyin daha güzel olduğunu anlattı. Akalın, canlı yayında özel hayatı hakkında şunları söyledi:

Okan'ın umrunda değil: "Okan'la tekrar evlilik olmaz, böyle güzel. İstemiyorum hiçbir şey. Okan böyle şeyleri sormuyor, umuru bile değil. Ben kavga dövüş falan sevmem. Kocamın birisiyle kırıttığı falan kulağıma gelmedi.

Hayatta barışmazdım: Bizimki sevgisizlikten bir boşanma değildi zaten. Ben bir de hayatta barışmazdım zaten. Bir iki gezdim, kafam rahattı.

8-9 aydır tek başıma yatıyorum: Bize şimdi yeni yatak yapıldı. Hira, ben ve Okan beraber yatıyoruz. Onlar beraber takılıyor ben odama çıkıyorum. 8-9 aydır tek başıma yatıyorum yani.

Yere düşen yüzünü kaldıracağım: Okan, boşanma sonrası 'senin yere düşen yüzünü kaldıracağım' dedi. Okan'ın benim ailemle arası pek parlak değil. Bana küçükken bakan teyzem hastanede yatıyordu Okan bir telefonla özel hastaneye aldırdı.

Hira'ya kardeş yapabilirim: Ben çocuk istiyorum. Hira önceden yanaşmıyordu. Daha bir 10 senesi var. Okan'a kalsa 5-10 tane olacak. Kocam için değil de Hira'ya bir kardeş yapabilirim."