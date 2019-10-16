POLİTİKA

Soylu: "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yok"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." dedi.

Bakan Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanlığındaki kabulün ardından basın mensuplarının, ABD'nin, kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." karşılığını verdi.

- ABD'nin yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş için şok sözler: Hoca felan değil
Asker selamının sırrı ortaya çıktı
ABD Başkanı Donald Trump: Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar
Avrupa'nın 3 devi Vedat Muriç'i izledi
ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Türkiye mesajı: Süper güç olma yolunda
AK Partili Yeneroğlu'ndan saldırıya uğrayan amca için Kürtçe mesaj
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kedinin balığı avlama anı kamerada
Tel Abyad'da asker selamı veren sporculara mesaj
15 tatil ne zaman olacak 2020 tatil tarihleri MEB takvimi
Trump'ın yaptırım kararı doları etkiler mi vatandaş ne diyor?
Mersin Anamur'da orman yangını
Kreş yardımı hangi illere yapılacak 650 lira ödeme yapılacak iller
Nihat Kahveci: UEFA'nın soruşturmasından bir şey çıkmaz
ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak kaç yıl geçerli olacak?