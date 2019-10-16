Donald Trump: Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar

ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından olan FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın bir senedir ülke sınırlarını güçlendirdiğini söyleyen Trump, "Türkiye'nin büyük miktarda ve sınırsız askeri var. Çünkü biliyorsunuz Türkiye sınırlarını korumak için orada. Türkler yıllarca Kürtler (PKK) ile savaşıyor. Adeta insanların öğle yemeğine çıkması gibi onlar da Kürtlerle (PKK) savaşıyor." dedi.