Donald Trump: Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar
ABD Başkanı Donald Trump, televizyon kanalı FOX'un yayınına bağlanarak, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.
ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından olan FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın bir senedir ülke sınırlarını güçlendirdiğini söyleyen Trump, "Türkiye'nin büyük miktarda ve sınırsız askeri var. Çünkü biliyorsunuz Türkiye sınırlarını korumak için orada. Türkler yıllarca Kürtler (PKK) ile savaşıyor. Adeta insanların öğle yemeğine çıkması gibi onlar da Kürtlerle (PKK) savaşıyor." dedi.