İran'da Türk bayrağına hakaret! Bayrağımıza yere koyup bastılar

Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için Türk ordusu geçtiğimiz hafta çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

Türk askeri Fırat'ın doğusuna YPG temizliği için geçerken; ABD, İsrail, Filistin, İran bir oldu. Türkiye'ye karşı YPG'yi destekliyor.

İran'da türk bayrağı çiğnendi

Türkiye'nin ABD ambargosuna karşı her zaman destek verdiği İran, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan açıklamalar yapmıştı.

İran'da çekilen görüntülerde ise Türk bayrağının yere yapıştırılarak üzerinin çiğnendiği görüldü. Videoyu kaydeden kişi ise; PKK lehine sözler sarfetti.