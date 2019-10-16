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Bodrum'daki kaçak yapılarla ile ilgili skandal karar!

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanın Murat Kurum kaçak yapılarla mücadelesi kapsamında Bodrum’daki en çok konuşulan inşaatlardan olan Varyap’ın projesindeki kaçak olan yapıların yıkımı kararını mahkeme skandal bir kararla durdurdu.

Muğla 2'nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınan projedeki kaçak yapıların yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi yetkilileri mahkeme kararına itiraz etmek amacıyla çalışmalara başladı. İdare Mahkemesi, Bodrum’da yıkım işleminin yapıldığı VARYAP’ın projesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemeden gelen bu karar şaşkınlıkla karşılandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz haftalarda ikinci kez incelemelerde bulunduğu Bodrum’da özellikle kıyı şeridinde hızlandırılan yıkım işlemleri Bakanlık yetkilileri ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde devam ediyor. Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy, Torba mahallelerinde tespit edilen imar ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yapımı durdurulan projelerden bazılarında yıkımlar tamamlandı.

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