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MHP'den Devlet Bahçeli'yle ilgili yeni fotoğraflar

Rahatsızlığı sonrası 22 günlük aranın ardından pazartesi günü mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni fotoğrafları paylaşıldı. Sakallı hali çok konuşulan Bahçeli'nin yeni fotoğraflarda sakalını kestiği görüldü.

MHP, üç haftalık dinlenme sürecinin ardından yeniden mesaiye başlayan Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarını paylaştı. 

Çalışmalarına devam ediyor

Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizdeki çalışmalarına devam ediyor" denildi. Fotoğraflarda Bahçeli'nin saklını kestiği görüldü.


Kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade demektir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da fotoğrafa "Devlet Bahçeli demek; kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade demektir" notunu düştü.

Hafta başında mesaiye başlamıştı
Geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığının ardından dinlenme sürecini tamamlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta başında genel merkeze gelerek yeniden mesaiye başlamıştı.



Sakalları dikkat çekmişti
Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti.

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