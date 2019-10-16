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160 mahalle muhtarından asker selamı

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ta 160 mahallenin muhtarı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyine düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı’na asker selamı vererek destek oldu.

Trabzon Bulvarı’nda toplanan mahalle muhtarları ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak tekbir getirdi. Asker selamı veren muhtarlar hep birlikte, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye sloganı attı.

Muhtarlar adına konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak, harekatın sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terör unsurlarından arındırmak olduğunu söyledi. Gürbak, “Kurtuluş Savaşı'nda ilk zafer müjdesini veren, İstiklal madalyası ile onurlandırılmış Kahramanmaraş’tan kahraman ordumuza ve tüm güvenlik güçlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Bugün şanlı ordumuzun Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı, sadece terör örgütlerine karşı değil Sevr'e karşıdır. Bu harekat, öncelikle sınır güvenliğimizi sağlayarak ülkemizin güneydoğusu başta olmak üzere terör örgütlerinden bölge halkını korumak, Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarına tekrar dönme imkanı sağlamak, aynı zamanda Suriye'nin doğusunda yaşayan Süryani, Kürt ve diğer tüm kardeşlerimizi YPG ve DEAŞ zulmünden kurtarmak için yapılmaktadır. Kahraman şehir Maraş’tan dün düşmanı nasıl def ettiysek, bu günde aynı ruhla Sayın Başkomutanımızın ve şanlı ordumuzun tam destek arkasında olduğumuzu Kahramanmaraş muhtarları olarak ilan ediyoruz. Ve son olarak diyoruz ki; Onlarda oyun bitmezse, bizde de er bitmez” diye konuştu.

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