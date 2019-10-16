HABER /  GÜNCEL

İran'da Türk asıllı milletvekilinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Anadolu Ajansı

İran Meclisi Batı Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Seyyid Hadi Bahadırı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyerek, terör örgütü PKK ve savunucularının yok olması gerektiğini belirtti.

İran Meclisi Batı Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Seyyid Hadi Bahadırı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İster DAEŞ, İsterse PKK olsun teröristler ve onları savunanlar yok olmalıdır. Daha önce terörün acısını çektik" ifadelerini kullandı.

İran Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı tartışmaları

İran Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde Kürt kökenli bazı milletvekilleri Barış Pınarı Harekatı'na karşı tepki göstermişti. Bukan Milletvekili Kasım Osmani'nin Türkiye'yi hedef alan sözlerine sessiz kalmayan Türk kökenli milletvekilleri harekatı destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.

İran Meclisi Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, "Biz düne kadar onlara, 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?" diye konuşmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi
ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'nin operasyonu benim sorunum değil
YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü
PKK/YPG'lı teröristler nokta atışla imha ediliyor
Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı! Hadsiz...
PTT AŞ'den posta göndermek isteyenlere birbirinden eşsiz fırsatlar
ÖNCEKİ HABERLER
Turist otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Dünyaca ünlü sanatçı Müslüman oldu! Barış Pınarı'na destek verdi
İzmir'de hastanede jiletli dehşet! Boğazını kesti
İmamın camide bulduğu not herkesi şaşırttı
HDP önündeki ailelerden asker selamlı destek
Ağız yarası Aft neden olur ilaç çare değil afta ne iyi gelir
Yorumlar 1 yorum